英銀擴大收購公債範圍 警告金融穩定風險

（法新社倫敦11日電） 英國中央銀行英格蘭銀行今天採取穩定金融市場進一步措施，將每日收購英國公債範圍擴大，以緩和一份英國政府預算書掀起的市場震蕩。英銀並對英國的金融穩定風險發出警訊。

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自從英國新任首相特拉斯（Liz Truss）的政府9月公布會加重公共負債的減稅計畫後，英鎊兌美元彙價貶值至歷史新低，英國公債殖利率也應聲勁揚，引發英格蘭銀行（Bank of England）與英國政府本周紛紛採取行動來緩和市場氣氛。

英銀繼昨天推出一項緩和流動性壓力的暫時性政策工具後，今天又宣布，將擴大每日收購英國公債範圍至14日為止。

英銀在聲明中指出，「本周一開始時，英國公債又出現一波大幅重新定價，尤其是與物價指數連動的公債」，因此英銀現在把這類公債納入更大範圍的購債操作中。

英銀表示，最新行動「具備進一步防護網的功能，目的為了恢復穩定的市場環境」。

英銀還提醒：「目前市場的功能失調，以及可能出現自我強化的『跳樓大拍賣』市場動力，對英國的金融穩定構成重大風險。」

英國政府為了不讓金融市場受到進一步驚嚇，昨天已將連串重要經濟預測數據的發布日期，由原定的11月23日提前至10月31日。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）

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