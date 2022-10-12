（法新社香港12日電） 英國央行昨天向市場示警，該行將結束近2周來的穩定市場措施後，亞洲股市和英鎊彙價今天面臨壓力。亞洲股市今天收盤，走勢分歧。

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英國金融時報披露英國央行試圖安撫銀行，一度燃起市場對英國央行將扮安全後盾的樂觀心理。

然而，英國央行昨天宣布14日仍將停止購債後，市場投資人情緒再度出現變化。英國政府9月23日宣布激進減稅計畫後，引發市場震蕩，英銀宣布祭出購債救市措施。

英鎊彙價聞訊在亞洲盤劇烈震蕩，最低一度貶至1.0924美元兌1英鎊，最高則是來到1.1057美元兌1英鎊。

亞洲股市也同樣出現大幅波動，區域股市收盤走勢分歧。

港股恆生指數終場收跌，但盤中一度上漲達1.24%，也一度重挫2.34%，震蕩幅度超過3個百分點。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes ）在英國央行宣布將停止購債後說：「（英國央行）不再當最後的買家，對降低風險和英鎊不利。」

「說到底，英國經濟議題、不負責任的財政政策和鷹派的美國聯準會等因素仍將徘徊不去。因此無需對英鎊震蕩增加或持續走低感到訝異。」

亞洲主要股市，日股日經指數收盤近乎持平在26396.83點。港股恆生指數收跌0.8%，來到16701.03點。上海綜合股價指數收漲1.5%，來到3025.51點。

至於亞洲其他股市，新加坡、威靈頓、台北、雅加達股市收跌；雪梨、首爾、馬尼拉股市則收漲。

© 2022 AFP