英國8月GDP意外萎縮0.3%

（法新社倫敦12日電） 英國國家統計局今天公布一項最新數據，繼7月經濟成長放緩，能源價格飆升以及通膨加劇生活成本危機，讓8月份經濟意外萎縮。

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英國國家統計局（Office for National Statistics）在一份聲明指出，英國國內生產毛額（Gross Domestic Product）繼7月份下修為成長0.1%後，8月份萎縮0.3%，比原先預測的持平差。

英國國家統計局首席經濟學家費茲納（Grant Fitzner）表示：「8月份經濟出現萎縮，製造及服務業都出現下滑。」

直接面對消費者的服務業萎縮1.8%，其中以運動、娛樂和休閑相關服務衰退最嚴重。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席英國經濟學家圖姆（Samuel Tombs）表示：「8月GDP萎縮可能象徵着一段跌勢的開端，下降趨勢可能延續到明年。」

他表示：「萎縮的原因是面對消費者的服務業產出比前一個月滑降1.8%，反映出家庭實際收入受到嚴重壓縮。」

8月份的通貨膨脹率達到9.9%，接近40年來的高點，因為烏克蘭戰爭導致能源價格飆升，進而加劇了英國的生活成本危機。

統計局今天也表示，由於北海夏季維修作業比平時多，使得8月石油與天然氣的產量減少，同時製造業也出現了明顯下滑。

英國新任財政大臣誇騰（Kwasi Kwarteng）表示：「世界各國都正面臨挑戰，尤其是俄國總統蒲亭在烏克蘭的野蠻行動，導致能源價格上漲」。誇騰最近才因預算爭議受到抨擊。

他表示，英國首相特拉斯（Liz Truss）的政府已制定全面性計畫，在今年冬天保護家庭和企業免受能源價格飆漲所苦。

© 2022 AFP