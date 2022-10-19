怪奇物語立大功 Netflix訂閱人數Q3增約240萬

（法新社舊金山18日電） Netflix今天發布報告說，這個串流平台龍頭最近一季新增超過200萬訂戶，平息了投資人對Netflix正在流失付費客戶的擔憂。

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Netflix表示，擺脫今年上半年用戶數量嚴重衰退的窘境後，7月至9月的第3季新增大約240萬訂戶，全球使用者數量達到略高於2.23億。 消息一出，Netflix今天盤後應聲大漲逾14%至每股275.80美元。

Netflix在股東信中說：「歷經充滿挑戰的上半年後，我們相信，我們已經回到加速成長的道路上。」

「我們的競爭對手正在大力投資，以推動訂戶成長和黏着度，但建立一個大型、成功的串流媒體業務很難，我們估計他們都在賠錢。」

Netflix財報顯示，第3季營收達79億美元，獲利14億美元，凈收入略低於去年同期。

Netflix在第3季推出「怪奇物語」（Stranger Things）第4季、「非常律師禹英禑」、「食人魔達默」（Monster: The Jeffrey Dahmer Story）等多項強檔新作，是吸引用戶的大功臣。

與此同時，Netflix 11月將在全球10多個國家推出廣告版訂閱方案，料將有助其在年底前吸引450萬用戶。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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