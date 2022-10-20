消費者延遲購買 全球智慧型手機銷售量下滑

（法新社舊金山20日電） 市場研究公司Canalys表示，由於「經濟前景黯淡」，促使人們把錢花在生活必需品上，而不是拿來購買最新的小裝置，導致今年全球智慧型手機銷售量大幅下滑。

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根據Canalys的數據，最近結束的一季全球智慧型手機銷售量較去年同期下降9%，創下2014年以來最低水平。該公司新聞稿稱，與去年同期相比，今年每季的銷售量均呈現下滑。

Canalys說：「黯淡的經濟前景導致消費者優先考慮其他基本支出，延遲購買電子硬體產品。」該公司預期這種狀況明年將繼續抑制智慧型手機的銷售。

Canalys分析師劉藝璇（Amber Liu）表示：「對大部分供應商來說，優先要務是在需求惡化的情況下減少庫存積壓的風險。」

「新產品的定價策略是審慎制定的，即使對蘋果公司（Apple）來說也是如此，以避免消費者強烈反彈，現在他們對任何價格上漲都非常敏感。」

Canalys報告稱，最近這一季，蘋果在全球智慧型手機市佔率上升至18%，去年同期為15%，領先的三星市佔率上升一個百分點至22%。

新聞網站The Information援引消息人士稱，蘋果在評估需求的同時，也已削減iPhone 14 Plus產量。

投資研究機構CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）同意，普遍的經濟困難導致智慧型手機需求下降，但蘋果的表現料將優於競爭對手。

Canalys稱，由於積極的折扣和促銷活動，9月智慧型手機銷售量有所改善。

Canalys分析師喬拉西亞（Sanyam Chaurasia）表示，隨着年終假日購物季到來，「一直推遲購買的消費者會期待大幅折扣和搭售促銷活動，以及舊款設備大幅降價。」（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

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