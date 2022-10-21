日本9月核心CPI年增3% 創2014年來新高

（法新社東京21日電） 日本政府今天宣布，日本9月核心消費者物價指數（Core CPI）比去年同期上漲3%，創下2014年以來新高紀錄，原因是日圓貶值及能源價格上漲，對日本家庭造成沉重負擔。

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核心CPI即不含生鮮食品價格的物價指數，而通貨膨脹年增率已遠高於日本央行設定的2%長期目標。

不過，如果不含能源價格，日本9月CPI年增率僅1.8%，這支持了日本央行的論點，即目前漲幅還未達央行認定的價格持續增長標準。

儘管最新數據符合市場預期，但前一次出現類似數字，是人為因素調高增值稅才使得物價上漲。

剔除受到加稅影響的年份，今年9月的通膨率飆升速度是近31年來最快。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）執行研究員齊藤太郎（Taro Saito）在數據發布前的一份報告中表示，「目前物價上漲大部分是因為原物料價格上漲」，與薪資相關的服務價格並未看到有意義的成長。

他預測，日本還需更多時間才能透過薪資和服務價格上漲，來達到穩定的通膨。

雖然其他國家央行選擇以升息來對抗通膨飆升，但日本央行認為，目前的物價上漲與烏克蘭戰爭等特殊事件有關。

© 2022 AFP