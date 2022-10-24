呼吸器瑕疵造成大虧 飛利浦全球裁員4000人

（法新社海牙24日電） 荷蘭醫療裝置製造商飛利浦（Philips）今天宣布裁員4000人，並說由於睡眠呼吸器產品瑕疵遭受另一筆13億歐元（約新台幣413億元）罰款，使得今年第3季落入相同金額虧損。

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飛利浦的呼吸器瑕疵，會造成使用產品的呼吸中止症患者可能吸入有毒泡沫。這起事件帶給飛利浦極大困擾。

飛利浦前任執行長過去12年帶領公司從一家消費電子產品廠商轉型為醫療器材製造商，今年稍早卻因為呼吸器瑕疵事件黯然下台。

飛利浦先前已為了這批瑕疵產品提列9億歐元費用，2周前也預警這起事件將使得第3季多出13億歐元支出。

飛利浦新執行長雅可布斯（Roy Jakobs）表示，他的「立即優先事項是…改善執行面，好讓我們能夠開始重新建立患者、消費者、客戶以及股東和我們其他利益關係人的信任」。

雅可布斯說，飛利浦將加倍補強患者安全事務與品質管理及改善供應鏈作業，以便以更佳方式履行訂單；同時將進行業務重組，以改善生產力。

「這包括做出一個艱難但有必要的決定，也就是立即將我們的全球人力裁減約4000人。」飛利浦目前在100個國家合計僱用近8萬人。

飛利浦預估，這波重組將使得接下來幾季多出3億歐元支出，但這些措施預料也將令飛利浦未來節省相似金額。

飛利浦去年第3季獲利30億歐元，但主要受到出售家電業務加持。飛利浦今年7到9月的一季銷售額較去年同期減少5%，降至43億歐元，歸咎於供應鏈問題。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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