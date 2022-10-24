美或放緩升息亞股多收高 滬港股重挫

（法新社香港24日電） 投資人冀望美國聯邦準備理事會（Fed）很快將放緩升息步伐，亞洲多數股市今天應聲收高。但中國領導人習近平在中共第20次全國代表大會後收緊權力影響市場信心，滬港股市重挫。

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由於投資人擔心，聯準會和其他國家央行為對抗居數十年高點的通貨膨脹率而採取的行動，將引發經濟衰退，這層疑慮使得今年股市大受打擊。

外界原本預測美國央行官員11月將連續第4度升息75個基點（3碼）；市場也正在加碼預測，聯準會12月會再次採取類似行動。

然而美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，一些聯準會官員渴望在11月會議上討論放緩升息速度。消息激勵美國股市上周收盤強勁上漲。

亞洲大多數股市今天跟進走揚，東京股市收高0.3%，雪梨、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。

但上海股市收跌2.0%，香港股市終場更重挫6.4%。新加坡、威靈頓、曼谷和孟買股市因國定假日休市。

滬港股市利空來自中共20大後中國最高領導當局改組，習近平破例3連任總書記，並把支持他用封控和其他嚴格措施來追求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策的效忠人士，拔擢至重要職位。

外界將全球第2大經濟體中國的成長速度銳減，歸咎於這樣的政策。儘管當局今天公布的數據顯示，中國第3季經濟成長率優於預期，但股市交易商仍感到不安。

香港股市今天由科技類股領跌，中國電子商務巨擘阿里巴巴、京東與網路業巨頭騰訊全都大跌2位數跌幅，恆生科技類次指數收低10%。近幾年習近平政權打壓科技業造成企業獲利銳減，市值蒸發數以十億計美元。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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