美頂尖大學遭控種族歧視 最高法院將審查是否違憲

（法新社華盛頓31日電） 針對美國部分頂尖大學是否可以將種族列為入學審核因素，美國最高法院今天將就這個爭議性問題進行審理。

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法新社報導，針對哈佛大學（Harvard University）和北卡羅來納大學（University of North Carolina）將種族列為招生考量因素，最高法院將聽取控辯雙方進行長達2個小時的口頭辯論。這兩所名校分別是美國歷史最悠久的私立和公立大學。

正如許多其他美國頂尖學府，哈佛與北卡都將種族列入招生因素，以確保少數族裔（傳統上是指非裔美國人）在學生中有充分佔比。

這項稱為「積極平權措施」（affirmative action）的政策源於1960年代晚期的民權運動，旨在協助解決美國高等教育長期以來的歧視問題。

挑戰平權措施的最新訴訟是由一個稱為「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）的非營利組織所提出，該組織聲稱擁有2萬多名成員。

2014年，這個組織對哈佛和北卡提出訴訟，聲稱他們具種族意識的招生政策歧視符合入學條件的亞裔美國人。

在下級法院敗訴後，這個組織繼續尋求最高法院判決憲法禁止任何形式的歧視。

2016年時，下級法院以一票之差支持保留「積極平權措施」。

不過，目前由保守派佔多數的最高法院可能會像6月時那樣，做出另一次歷史性逆轉的判決。當時最高法院推翻了1973年具里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，該判決保障女性的墮胎權。

事實上，「積極平權措施」自開始實施就存在爭議。多年來，許多白人學生針對這項措施發起法律挑戰，並稱相關規定構成「反向歧視」。

目前美國共有9個州禁止公立大學採取平權措施。在加州，選民在1996年的投票中廢除「積極平權措施」，2020年又再度拒絕恢復該措施。

© 2022 AFP