星巴克季營收創紀錄但利潤減 中國市場疲軟

（法新社紐約3日電） 在美國國內市場表現強勁的背景下，咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）今天公布創紀錄的季度營收，但中國市場業績疲弱及開支增加，抑制了公司獲利。

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法新社報導，受益於物價飆升及同店交易額略微提升後，每位顧客平均消費金額增長10%，星巴克北美咖啡連鎖店的同店銷售額激增。

這是美國一家以消費者為導向的大型公司的最新表現結果，顯示儘管通膨存在，但消費者需求依然強勁。

星巴克在美國國內市場面臨工會化運動，星巴克臨時執行長舒茲（Howard Schultz）將公司在國內的強勁表現歸功於「重塑」投資，其中包括提高員工薪酬及商店改造。

但上述領域的額外支出，加上商品和供應鏈成本的增加，導致星巴克利潤削減。

星巴克截至10月2日的季度獲利為8億7830萬美元，比去年同期下降50%，而營收則增長3.3%達84億美元。

在中國幾波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施下，星巴克在中國市場的業績始終不見起色。在此期間，同店銷售額下降了16%。

星巴克股價在盤後交易上漲2%，來到86.35美元。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP