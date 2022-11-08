力拚電動車 雷諾分拆成立專屬新部門

（法新社巴黎8日電） 法國車廠雷諾今天宣布朝綠能發展的大刀闊斧改組計畫，將業務分拆為二，分別是新的旗艦電動車部門「安培」，以及與中國吉利汽車合組的汽柴油車與混合動力車子公司。

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雷諾（Renault）今天將在法國首都巴黎舉行法說會，而在會前宣布業務改組消息。雷諾表示，「安培」（Ampere）的目標是在2031年底前電動車產量達到100萬輛。

目前外界預期，由於消費者擔憂氣候變遷，電動車市場將快速成長，因此車廠面臨壓力必須發展污染較小的產品。

歐洲聯盟（EU）10月也已同意，在2035年底前逐步禁止販售新的排放二氧化碳車輛。這項行動勢必會大為促進歐陸的電動車生產。

雷諾表示，安培將在法國北部生產新版的Renault 5和Renault 4等車款，並鎖定未來8年達到30%以上的年成長率。這個新部門將在法國僱用約1萬人。

雷諾還說，它將在明年下半年讓安培的股票在巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）上市，以吸引投資，但同時也會保有「強大的多數股權」。

雷諾由法國政府和日本車廠日產（Nissan）各持有15%股份。它今天並未透露日產是否及如何參與安培業務。

至於汽柴油車與混合動力車部分，雷諾打算與吉利整合技術、製造與研發工作，雙方將合組各持有一半股份的公司，來開發及生產混合車與汽柴油車所需的引擎、變速箱和其他零件。

這家合資公司將在歐洲、中國與南美洲的17座工廠和5座研發中心，合計僱用1萬9000人。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）

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