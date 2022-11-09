面對中國經濟和美國期中選舉 亞洲股市走勢分歧

（法新社香港9日電） 繼華爾街股市上漲之後，亞洲股市今天開盤情況良好，但由於中國生產者物價指數出現近兩年來首次下滑而失去動力，終場有漲有跌。

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法新社報導，東京、香港及上海股市開盤時小漲，時值美國期中選舉正在計票，這場重要選舉將影響美國總統拜登的政治命運。

不過世界第2大經濟體中國因嚴格的疫情清零政策，新發布的官方數據萎靡不振，相關股市紛紛收低。

紐約和歐洲股市昨天上漲，因為拜登的民主黨人面臨國會控制權保衛戰，而民意調查預測共和黨將獲勝，這可能為前總統川普重返白宮鋪平道路。

然而在通貨膨脹居高不下的狀況下，人們預測的共和黨浪潮並未在選舉中實現。

在亞洲，今天下午所有目光集中在參議院幾個席位的競選上，包括搖擺州賓州，民主黨在這個州獲勝增加該黨在參議院保持些微多數的機會。

分析師稱，投資人也在等待明天公布的美國重要通膨數據，由於投資人風險胃納增加，美元在期中選舉後回落。

東京股市收盤下跌0.6%，上海股市收盤下跌0.5%，而香港股市則下跌1.2%。其他亞洲股市大多走高，台北股市漲2.2%，首爾漲1.1%，新加坡漲0.7%。雪梨漲0.6%，但曼谷下跌0.6%。

儘管中國政府矢言不會改變方向，但有關北京將維持其嚴格的清零政策多久的猜測，加劇中國市場的波動。

清零政策已對經濟造成損失。中國10月生產者物價指數（PPI）較去年同期下降1.3%，且自2020年12月以來首次下降。

衡量零售通膨的主要指標消費者物價指數（CPI）10月較去年同期上漲2.1%，略低於9月兩年來最高的2.8%。

荷蘭國際批發銀行（ING Wholesale Banking）大中華首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）告訴法新社：「CPI數據證實經濟放緩。」「我沒見到來自中國的任何好消息。」

© 2022 AFP