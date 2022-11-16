英國10月CPI年增11.1% 攀41年新高

（法新社倫敦16日電） 英國今天公布最新數據顯示，10月通貨膨脹率來到41年高點，能源和糧食開銷飆升，生活成本危機雪上加霜。

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英國國家統計局（Office for National Statistics）今天公布，10月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比攀升11.1%，創1981年以來的新高。

英國9月CPI年增10.1%，和7月增幅相同，當時就已創下40年來新高。

法新社報導，英國10月通膨超乎市場預估的10.7%，也高於英國央行英格蘭銀行（BOE）預測峰值。

英國國家統計局首席經濟師費茲納（Grant Fitzner）表示，儘管政府祭出家庭能源費用凍漲2年的「能源價格保證」（Energy Price Guarantee）措施，飆升的天然氣和電力費用仍將整體通膨推升至超過40年來的高點。

根據國家統計局，過去一年天然氣價格飆漲130%，電費也大漲66%。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）將物價飆漲歸咎於烏克蘭戰爭及疫後防疫措施鬆綁。

他今天說：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）派兵入侵烏克蘭的後續衝擊，推升英國和世界各地通膨。」

韓特說：「（通膨）侵蝕薪資所得、家庭預算和儲蓄，同時也妨礙長期經濟成長機會。」

© 2022 AFP