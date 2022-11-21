尾燈有問題 特斯拉在美召修逾32萬輛車

（法新社紐約20日電） 電動車大廠特斯拉（Tesla）因尾燈問題在美國召修逾32萬1000輛車，這是具爭議的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下汽車大廠所遭遇到的最新麻煩。

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法新社報導，近幾個月來特斯拉在美國發生多起召修事件，而其中一件是4萬多輛汽車可能出現動力轉向系統失靈的風險而召回。

至於此次召修，根據特斯拉公司在提交給美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的文件指出，「在極少數情況下」，受影響汽車的尾燈會因軟體問題而間歇性亮起。這份註記11月15日的文件於本周末公開。

據指出，煞車燈、倒車燈和轉向燈則不受影響。

特斯拉計畫做免費遠距軟體更新，以解決受影響的2020年至2023年份車款Model 3和Model Y的問題。

特斯拉在文件中解釋說，公司於10月下旬接到美國以外的客戶提醒此一問題，並於11月7日確認問題來源。 特斯拉表示，公司目前並不知是否有任何與這問題相關的事故或傷害。

特斯拉今年以來已在美國進行多次召修，並採用遠距方式來修改可能有問題的功能。 9月底特斯拉召回逾100萬輛汽車，原因是車窗的操作可能讓人有受傷風險。（譯者：紀錦玲）

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