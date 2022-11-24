與Gucci分道揚鑣 義大利設計師米凱萊卸任創意總監

（法新社巴黎23日電） 義大利設計師米凱萊（Alessandro Michele）今天告別奢侈品牌古馳（Gucci），為時尚圈投下震撼彈。

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他2015年接掌創意總監以來，便以獨創的美學概念，帶領這家時尚巨頭邁向另一高峰，然而他的明星光環最近幾季似已逐漸褪色。

Gucci母公司法國開雲集團（Kering SA）說：「Gucci今天宣布，米凱萊將卸下Gucci創意總監一職。」

開雲集團說，米凱萊極具開創性的創造力，將Gucci塑造成今天的模樣，他在這方面扮演着至關重要的角色。

米凱萊在同一份聯合聲明中說：「有時候，每個人可能擁有不同的觀點，所以造成了分道揚鑣的局面。」

開雲集團表示，Gucci設計部門將「繼續推進品牌的發展方向，直到宣布成立新的創意組織。」

時尚聖經「女裝日報」（Women's Wear Daily）今天稍早透露，Gucci要求米凱萊在設計上需有顯着且強有力的改變，重新擦亮品牌招牌後，米凱萊遞出辭呈。

米凱萊憑藉其濃厚的書卷氣息裝扮，和讓人回想起1970和80年代的復古混搭風格，幫助一度萎靡不振的Gucci取得巨大成功，並以他反體制的外表吸引了新一代時尚追隨者。

2021年，米凱萊則與其他設計師一同宣布，年度時裝秀的數量將從5場削減至2場，且無季節、男女裝之分，而「衣服應該要有更長的壽命」。

英國大導演雷利史考特（Ridley Scott）2021年執導的「GUCCI：豪門謀殺案」（House of Gucci），也為Gucci創造更多聲量和業績。這部電影由女神卡卡（Lady Gaga）和眾多好萊塢A咖明星主演。

但據「女裝日報」報導，業內人士的熱情已開始消退，開雲集團董事長兼執行長皮諾特（Francois-Henri Pinault）急於迅速撤換掌舵者。

皮諾特祝福米凱萊「在他的創作之旅開啟偉大的新篇章」。

他說：「Gucci和亞歷山德洛（米凱萊）在過去幾年一起走過的路不僅獨一無二，也將成為品牌歷史上的傑出時刻。」

研究集團伯恩斯坦（Bernstein）的金融分析師稍早在給客戶的研究報告中說：「米凱萊過去7年來的風格一成不變，Gucci正苦於為審美疲勞的消費者帶來新鮮感。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

© 2022 AFP