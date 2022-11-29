中國示威降溫冀望防疫鬆綁 亞股普遍上漲

（法新社香港29日電） 中國周末爆發的示威潮昨晚並未重現，加上外界進一步揣測，中國官員將宣布更多鬆綁嚴格防疫限令的措施，亞洲股市今天普遍應聲收高，由香港和上海股市在地產類股帶動下領漲。

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中國有數以百萬計民眾已被封控多月，最新這波示威群眾要求更多政治自由，以及結束經濟上帶來痛苦的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零策略。

周末在中國多座大城市及多所大學院校爆發抗議行動，是1989年六四事件以來中國所見最廣泛的示威潮。但當局為了防範抗議不止，已經逮捕數人，並在昨天派駐大量警力。

由於情勢恢復稍微較平靜，坊間也議論說，民間騷亂可能有助促使中國領導人放寬一些嚴格封控措施，香港和上海股市今天應聲大漲，港股漲幅更突破5%；與經濟重啟有關類股如零售、影院、澳門賭場和其他觀光產業等都受到加持。

但表現最佳的是地產類股，因為中國再祭出新的減輕業界壓力措施，宣布將取消企業售股籌資禁令。中國地產業先前在整頓壓力下有若干企業倒閉，對範圍更廣的經濟構成威脅。

然而，美國聯邦準備理事會（Fed）幾名高層決策官員警告，為了打擊通貨膨脹，美國利率還會再上升，並可能調高到超越原先預期的水準。消息影響投資人信心，美國股市3大指數昨天收盤全數重挫逾1%。

香港股市今天收盤大漲5.2%，上海股市收升2.3%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市也全都收高。

不過，東京股市收盤下跌0.6%，雅加達股市也收低。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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