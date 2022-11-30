（法新社香港30日電） 亞洲股市今天多收漲，因市場預期中國爆發反封控抗爭後，北京當局將進一步鬆綁防疫措施；但在當局警告可能鎮壓異見後，區域股市漲幅受到限制。

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投資人也不安地等待美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表重要政策演說，希望從中一窺聯準會在近來物價漲勢放緩的情況下因應通膨的策略。

香港股市昨天大漲超過5%，帶動區域股市走高，主因中國官方宣布放寬防疫措施行動後，投資人未再把目光放在周末的反封控抗議活動。

中國政府表示，將加速推動年長者接種疫苗，而中國國家衛生健康委員會將這波抗爭歸咎於地方政府施行極端的防疫措施，像是嚴格的封控。

然而，跡象顯示北京領導階層堅決捍衛權威，中共中央政法委召開會議強調，「堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞行動」。

港股今天續揚，恆生指數收漲2.2%，來到18597.23點。上海綜合股價指數收漲0.1%，來到3151.34點。日股日經指數收跌0.2%，來到27968.99點。

最新出爐的數據顯示11月中國工廠活動進一步萎縮，凸顯清零政策對中國經濟造成的衝擊。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「鑒於近來對清零政策的反省作法，中國股市本周大幅上漲。儘管如此，全球投資圈仍密切關注中國。任何敵對氣氛升高恐讓目前的正向動能消失，尤其會影響因認為抗爭平息可能會加速結束清零政策而進場交易的投資人。」

至於亞洲其他股市多收漲，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、威靈頓、台北和雅加達股市皆收漲。

© 2022 AFP