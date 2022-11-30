金融時報：馬雲已在日本生活近6個月

（法新社東京30日電） 英國金融時報報導，在中國政府打壓科技行業下，阿里巴巴創辦人馬雲已經在日本東京生活了近6個月。

廣告 繼續瀏覽後續

報導表示，據直接了解馬雲行蹤的人士稱，馬雲與家人在日本已數個月，期間曾在東京郊外的鄉村溫泉和滑雪勝地逗留，並定期前往美國和以色列。

馬雲在東京期間一直保持低調，隨行有私人廚師和保安，維持最少的公開活動。他的社交活動主要在數個私人俱樂部，其中一家位於東京銀座。

據一名俱樂部會員表示，這傢俱樂部是很多中國富豪在東京低調到訪的社交場所。另一家馬雲常到的私人俱樂部位於着名的丸之內金融區。

有日本現代藝術界人士表示，馬雲已成為一名狂熱的收藏家。與馬雲關係密切的人士說，自從馬雲被迫從以往瘋狂穿梭於中國與世界各地高層官員之間退下來，便轉為透過畫水彩畫來打發時間。

其他人則表示，馬雲利用在日本的時間將自己的商業興趣擴展到阿里巴巴和螞蟻金服的核心電子商務技術以外，並進入可持續發展領域。他已將這兩家公司大部分權力交予新一代領導人。

馬雲基金會和螞蟻金服未對金融時報的查詢置評。

報導表示，自兩年前馬雲批評中國監管機構，指國有銀行「當鋪思維」並呼籲新參與者大膽向抵押品貧乏的民眾提供信貸後，馬雲從公眾視野中消失了一段時間。

他創立的螞蟻金服和阿里巴巴都面臨一系列監管，去年中國監管機構取消了螞蟻金服370億美元（約新台幣1.14兆元）的首次公開發行（IPO），並對阿里巴巴祭出創紀錄的28億元罰款。

據報導，馬雲離開中國之際正值中國國家主席習近平將其清零防疫政策升級而導致上海和周邊長江三角洲地區在今年4、5月受到嚴厲封控，最近更引發全國抗議活動。馬雲不在中國，就不受到中國的隔離政策影響。

報導表示，馬雲去年曾到過西班牙馬約卡島（Mallorca），之後行蹤引起猜測。

© 2022 AFP