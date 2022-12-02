美國公布就業報告前 亞股全線收低

（法新社香港2日電） 股票市場經歷一波漲勢後買氣稍歇，亞洲股市今天全面收低。美國最新經濟數據有利升息放緩，投資人焦點轉向稍晚將公布的美國11月就業報告，以一窺全球最大經濟體現況。

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美國昨天公布的10月個人消費支出（PCE）價格指數再度呈現正面的通貨膨脹趨勢，令人更加期待美國聯邦準備理事會（Fed）本月政策會議將緩和升息力道。

美國央行官員持續研究貨幣緊縮對經濟衝擊程度之際，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11月30日表明，一舉升息75個百分點（3碼）的日子已經過去。

另一份報告也顯示，美國11月工廠活動萎縮。令人更加感到聯準會連串升息動作已開始收效。

儘管如此，鮑爾在內數名聯準會官員仍接續警告，利率將繼續調升並停留在高位，且可能等到2024年才會開始調降。

股票投資人經過最近一波購買熱潮後，今天採取退一步姿態，等待稍晚出爐且受密切關注的美國11月非農業就業人口報告，結果將就美國經濟在利率上升及通膨率處於40年高點下表現如何，提供最新情報。

亞股投資人同時追蹤中國情勢發展。有跡象顯示，北京似乎正逐漸朝向緩和嚴苛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策的方向前進。數千萬中國民眾今年因此遭到封控隔離，並令中國經濟大傷。

東京股市今天收盤挫跌1.6%，香港與上海股市皆收低0.3%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、雅加達和曼谷股市也全數收黑。

© 2022 AFP