亞股延續全球股市跌勢

（法新社香港7日電） 在市場日益憂心美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策恐讓美國經濟陷入衰退的情況下，亞洲股市今天延續全球股市頹勢，國際油價也走跌。

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華爾街各投資銀行執行長示警2023年將面臨艱難時刻後，美股三大指數下挫，亞股今天跟隨收低。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，明年將陷入溫和到嚴重的衰退。高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）表示，就業和薪資將受重創。摩根士丹利（Morgan Stanley）和美國銀行（Bank of America）也對經濟前景感到不安。

美國上周公布優於預期的就業和服務業數據，引發市場憂心聯準會升息幅度恐比預期高，造成股市本周伊始即瀰漫悲觀氣氛，這些重量級金融界人士的看法使市場更為悲觀。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「任何期待聯準會未來幾個月（升息）將轉趨溫和的希望已破滅，因為美國龐大的服務業部門籠罩在甩不掉的通膨壓力下。」

殷尼斯還說，最新出爐的經濟數據顯示，聯準會恐升息至5%以上才會停手。同時，多名觀察家表示，聯準會要到2024年才會降息。

紐約人壽投資公司（New York Life Investments）策略師古德溫（Lauren Goodwin）說：「我們尚未看到股市底部，股市震蕩期固然可能會在未來幾個月結束，不過，企業財報還未適應衰退的環境。」

中國雖逐漸鬆綁防疫限制措施，重返常態。但保銀資產管理公司（Pinpoint Asset Management）策略師張智威警告，此舉可能需要一些時間。

「清零政策已鬆綁，但國家層面的移動恢復不多。我預期隨着中國蹣跚邁入解封之際，未來幾個月出口將維持疲軟一段時間。由於2023年全球需求減弱，中國恐須更仰賴內需。」

港股恆生指數收跌3.2%，來到18814.82點，領跌亞股。上海綜合股價指數收挫0.4%，來到3199.62點。日股日經指數收跌0.7%，來到27686.40點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北、新加坡、曼谷、馬尼拉和雅加達股市皆收跌。

© 2022 AFP