通膨可望快觸頂 歐洲央行考慮放緩升息腳步

（法新社法蘭克福12日電） 觀察圈人士指出，在各方越來越感覺歐元區居高不下的通膨已快要觸頂下，可能會促使歐洲央行決策者15日舉行政策會議時選擇小幅升息。

廣告 繼續瀏覽後續

歐洲央行連兩次升息3碼後，歐洲開始為冬季經濟衰退做準備，市場如坐針氈觀察在即將迎來一個不景氣寒冬之際，歐洲央行是會保持積極步伐，或是將升息幅度縮小到2碼。 由25名成員組成的歐洲央行管理委員會本周在法蘭克福召開的會議將是2022年最後一場，由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭導致食品和能源價格飆漲，這一年將因受到前所未見的消費者價格衝擊而讓人們記憶深刻。 歐洲央行跟其他央行一樣，透過一系列升息對抗通膨，在提高借貸成本以抑制通膨與不過度抑制需求造成經濟深度衰退之間小心翼翼。

歐洲央行管理委員會可能會受到歐元區11月通膨數據的激勵。這份數據顯示，由於能源價格漲速放緩，歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增率17個月來首見下滑，只不過10%的通膨率仍高得驚人，仍是歐洲央行理想通膨狀態的5倍，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）也一再示意需進一步升息。 但難得的好消息還是讓人們對歐元區物價壓力終見緩和曙光感到振奮。 歐洲央行首席經濟學家雷恩（Philip Lane）上周說：「我現在可以有信心地說，通膨很可能就快觸頂了。」

© 2022 AFP