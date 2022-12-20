泰廠涉強迫勞動每周做99小時 特易購在英國面臨訴訟

（法新社倫敦19日電） 律師今天說，英國連鎖超市巨擘特易購（Tesco）正面臨泰國的緬甸移民在英國提出訴訟，他們聲稱特易購的前服裝供應商之一對他們強迫勞動。

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代表130名原告的英國利戴律師事務所（Leigh Day）說：「緬甸移民被迫在一間為特易購的F&F時裝系列生產衣服的泰國工廠工作，每周工作長達99小時，而且給薪不合法，他們處於強迫勞動狀態。」

原告要求特易購及當時的泰國子公司Ek-Chai賠償，他們指控這些公司「犧牲成年勞工而不當得利」。特易購已在2020年出售Ek-Chai。

這起訴訟還將針對天祥集團（Intertek），這個保險和審計集團曾稽查這間據稱發生強迫勞動的工廠。

律師事務所在聲明中警告，如果未能達成和解，此案將在倫敦高等法院審理。

這些勞工在2017年到2020年期間受雇於泰國西北部美索（Mae Sot）的VK Garments工廠，他們裁剪、製作和包裝要在泰國銷售的服裝。

他們每天最多獲得4英鎊（約新台幣153元）的報酬，並聲稱每周7天都在拚命工作，而且住在狹小的宿舍里，睡在水泥地板上。

特易購今天在聲明中告訴法新社，這些指控「極其嚴重」，而且「如果事發當下就發現這類問題，我們當初就會立即終止與這個供應商的合作關係」。

雖然特易購併未參與這間工廠的日常運作，但公司表示「我們會繼續敦促」前供應商「償還所有他們欠員工的薪資」。

到目前為止只有泰國法院判賠償，而且只是遣散費。

天祥集團也表示，這些指控很嚴重，但在法律程序進行期間不會置評。

© 2022 AFP