印度央行總裁：加密貨幣恐致全球再爆金融危機

（法新社孟買21日電） 印度中央銀行總裁達斯今天警告，加密貨幣市場可能造成全球金融危機再度出現。他並指出，加密貨幣交易平台FTX近期倒閉的案例，正證明這個行業存在「固有危險」。

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達斯（Shaktikanta Das）在一場商業界活動中致詞時表示：「加密貨幣不像任何其他產品，我們對它的主要顧慮，是它不含有任何基礎價值。」

「我們認為它應該遭到禁止。因為…若嘗試對它進行監管，允許它茁壯，那麼請聽我警告：下一場金融危機將來自民間加密貨幣。」

印度有數以百萬計加密貨幣持有者，他們今年已經遭逢全球市場崩盤與印度相關課稅大漲等打擊，如今達斯的發言又讓艱困環境雪上加霜。

加密貨幣自從接近10年前首次進入印度市場以來，一直受到監管當局嚴格審視。2018年，印度央行鑒於相關詐欺交易增多而予以禁止；但2年後印度最高法院取消限制，此後在本土交易平台激增及名人吹捧加持下，印度加密貨幣市場顯着擴大。

不過，印度今年對「民間貨幣」交易獲利開徵30%的稅，導致印度加密貨幣交易量銳減剩1/10。

此外，比特幣等主要加密貨幣爆發價格大跌的「幣圈凜冬」（crypto winter），全球市值從去年11月高點3兆美元蒸發了2兆多美元，令交易人士更加不敢碰。

接着11月又發生原本值320億美元的加密貨幣交易平台FTX突然聲請破產，加上美國當局對曾是億萬富豪的FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）提出詐欺指控，令外界以更嚴格眼光檢視幣圈。

達斯表示，加密貨幣價格重挫及近期FTX相關事態發展，證實了他長期抱持的看法，也就是加密貨幣「對於我們的總體經濟與金融穩定」存在「固有的巨大風險」。

印度央行鑒於印度經濟對實體貨幣的依賴度逐漸降低，今年推出以區塊鏈技術為基礎的數位盧比，盼藉此降低商業交易成本。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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