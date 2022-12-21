日銀貨幣政策轉向 日股續挫亞股走勢不一

（法新社香港21日電） 日本中央銀行「日本銀行」（BOJ）昨天意外宣布上調長期利率上限，不再堅守超寬鬆貨幣政策，日圓彙價今天持續走堅，日本股市續跌，亞洲其他股市則走勢不一。

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日本央行昨天跌破市場眼鏡，容許特定政府公債殖利率變動區間擴大，此舉被視為明年可能升息的前兆，日銀終於和全球其他升息的央行靠攏。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師指出：「日銀緊縮貨幣政策將移除有助廣泛借貸成本維持低檔的全球最後支柱之一。」

澳洲國民銀行（National Australia Bank）外彙策略部門負責人厄崔爾（Ray Attrill）指出，「無論日本央行（和政府）想讓我們相信什麼」，昨天的「調整將被解讀為明年政策轉向的不祥徵兆」。

此外，中國政府在嚴格防疫、進行大規模核酸檢測，對經濟造成重創近3年後，取消清零政策，迅速重新開放，也成為市場投資人密切關注的焦點。

SPI資產管理公司經營合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說：「（決策者）雖沒說，但外界都明白決策者決定容許大規模的COVID疫情。」

「除了防疫政策轉向，中國決策者也採取更果斷措施，支撐經濟，同時廣泛的總體經濟政策持續鬆綁。」

昨天重挫逾2%的日股今天續挫，日經指數收跌0.68%，來到26387.72點。港股恆生指數則是收漲0.3%，來到19160.49點。上海綜合股價指數收低0.2%，來到3068.41點。

至於亞洲其他股市，雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉和新加坡股市都收漲。首爾和馬來西亞股市則收跌。

© 2022 AFP