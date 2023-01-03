日本負利率料將結束 日圓兌美元衝上7個月高點

（法新社東京3日電） 日圓兌美元彙價今天升破130日圓關卡、站上7個月來高點。這股漲勢是延續日本央行日本銀行（Bank of Japan）決定從長期抱持的超寬鬆貨幣政策立場轉移後，引爆的一波日圓買氣。

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日圓彙價今天一度升值至129.52兌1美元，其後微幅回貶。但分析師預期日圓走強趨勢還沒結束，因為日銀改弦易轍，預料將結束負利率政策。

然而，美國聯邦準備理事會（Fed）和其他國家央行過去一年為了對抗攀抵數10年高點的通貨膨脹而採取積極的升息步伐，現在看來卻要放慢腳步。

日銀2022年12月宣布將放寬對日本公債殖利率的控制，允許部分公債殖利率在更寬區間波動。日圓兌美元彙價應聲創下30年來最大升幅。

如今日圓已攀抵2022年6月以來最高價位。一反不久前2022年10月時，日圓兌美元彙價一度貶值至152日圓，創32年新低。

眼前日圓走勢持續看升。GAMA資產管理公司（GAMA Asset Management）經理人狄梅洛（Rajeev De Mello）表示：「日圓即使最近漲了一波，目前價位仍顯着低估。」

他預期日銀將在今年4月底前結束負利率政策，「這會進一步移除日圓繼續升值的障礙」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

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