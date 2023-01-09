亞股接棒美股漲勢 延續新年行情

（法新社香港9日電） 亞洲股市今天在中國解封，以及市場期盼美國聯邦準備理事會（Fed）放緩升息步伐等因素帶動下，接棒華爾街股市的漲勢，延續新年行情。

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美國上周公布各界關注的就業報告，顯示新增就業增幅超乎預期，薪資成長減緩。另一項數據則顯示，重要的服務業出現萎縮，為2020年春季疫情高峰以來首見。

這些數據顯示美國經濟浮現疲軟跡象。投資人現在預期Fed官員下一次在1月底舉行的決策會議將升息1碼。

亞股今天以凌厲的漲勢展開，香港大幅攀升，上海股市也跟着勁揚。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「中國防疫政策大轉彎對成長和股票報酬帶來很大的影響。隨着中國和香港與澳門之間解除邊界管制，以及國際旅遊重新恢復，不但當地旅客歡欣鼓舞，投資人也開心。」

日本股市今天適逢國定假日休市，港股恆生指數收漲1.9%，來到21388.34點。上海綜合股價指數收漲0.6%，來到3176.08點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和威靈頓股市在一周伊始都有強勁表現，全面收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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