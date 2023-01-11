市場期盼復蘇靜待美通膨數據 亞股多收漲

（法新社香港11日電） 亞洲股市今天多收漲，中國解封持續對市場帶來提振，同時投資人也樂觀期待即將公布的重要經濟數據將顯示美國通膨進一步放緩。

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投資人追隨前一天的華爾街股市漲勢，而將美國聯邦準備理事會（Fed）持續升息的警告和世界銀行下修全球成長預估的負面消息暫擱一旁。

亞股昨天走跌後，今天恢復上攻動能。亞股受惠於中國取消近3年來嚴格的清零政策之賜，新年伊始走勢強勁。

北京政府防疫解封、放鬆打壓科技業，並對房地產部門馳援，升高各界對這個全球第二大經濟體的希望。中國經濟是驅動全球成長的重要動力。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「儘管開年以來已見漲勢，在獲利上調帶動表現進一步超乎大盤下，中國股市應該還有不少上漲空間。」

美國12日將公布消費者物價指數（CPI），料顯示12月物價增速減緩。儘管這可能會讓聯準會在緊縮貨幣政策上採取較溫和手段，但聯準會官員持續反駁任何升息可能縮手的說法。

摩根大通（JP Morgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，借貸成本可能高於市場已反應的5%，意味着利率可能觸及6%。

CMC Markets分析師休森（Michael Hewson）指出：「市場認為聯準會今年必須降息，聯準會官員則堅稱離降息還差得遠，在這兩股勢力拉鋸的情況下，本周美國CPI數據成為市場的下一個焦點。」

港股恆生指數續揚，恆指年來累計漲幅已達8%左右。恆生指數收漲0.5%，來到21436.05點。上海綜合股價指數收跌0.2%，來到3161.84點。日股日經指數收漲1.0%，來到26446.00點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡股市皆收漲。台北、馬尼拉和威靈頓股市則收跌。

© 2023 AFP