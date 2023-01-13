美通膨降溫助長升息趨緩希臘望 亞股多收高

（法新社香港13日電） 由於數據顯示美國通貨膨脹趨緩，使市場更加料定美國聯邦準備理事會（Fed）的貨幣緊縮政策將走向溫和，亞洲股市今天多半收高。

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通膨數據連同今年初能源類股的正面走向，使投資人得以告別痛苦的2022年，轉而關注中國解封所大力推升的全球經濟復蘇。

美國聯準會連月升息開始發揮作用，備受矚目的消費者物價指數（CPI）呈現2021年10月以來最小增幅後，美股3大指數昨天收紅。

前述消息使市場更加料定，聯準會下月升息幅度將只有25個基點（即1碼），從而紓緩了美國經濟恐將衰退的疑慮。

亞洲多數股市今天與美股反彈連動，上海綜合指數上揚31.85點或1.01%，3195.31點作收。台股加權指數攀升92.49點或0.63%，收在14824.13點。

新加坡海峽時報指數漲升25.97點或0.79%，收3293.75點。雪梨、首爾、孟買、威靈頓和馬尼拉也都收高。

儘管有媒體報導，中國政府考慮持有科技巨頭阿里巴巴和騰訊的子公司金股，以加強對科技業的控制，港股仍延續漲勢。恆生指數勁揚224.56點或1.04%，收21738.66點。

在日圓彙價日益走強因而影響出口的情況下，東京日經225指數挫跌330.30點或1.25%，收26119.52點。曼谷股市也收跌。

© 2023 AFP