（法新社香港20日電） 亞股今天漲多跌少，結束動蕩的一周，期間投資人對經濟衰退感到擔憂，但對中國從清零走向與病毒共存將有助於提振陷入困境的全球經濟的希望不斷升溫。

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雖然美國通膨下降引發聯邦準備理事會（Fed）將進一步放慢升息步伐的猜測，但數名央行高階官員相繼警告，在他們對價格受到控制感到滿意之前，還需要做更多工作。

聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）昨天表示，決策者對升息將「堅持到底」，並說他們「要在一段時間內採取足夠限制性的措施」。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）預期將會進一步升息，讓目前的6.5%通膨率降溫至2%。

與此同時，一系列顯示經濟繼續放緩的疲軟指標令投資者緊張不安。交易商原本的看法是「利空就是利多」，因為這代表聯準會將會放緩升息步伐，但如今轉變為「利空就是利空」。

迄今為止，財報季表現平平，加劇投資人的恐慌情緒，尤其是在紐約，昨天美股所有3大指數再度收黑。

然而，亞洲的氣氛較為樂觀，因為中國經歷3年痛苦的封鎖後重新開放，投資人準備迎接預期將為全球經濟帶來的激勵。

這反映在今天的亞股表現，香港股市以1.8%的漲幅領漲，並自去年7月以來首次突破22000點。東京、上海、新加坡、首爾、雪梨、雅加達和威靈頓股市也小幅收漲。曼谷和馬尼拉股市則收跌。

© 2023 AFP