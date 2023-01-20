Netflix訂戶破2.3億 星期三與哈利王子助攻

（法新社舊金山19日電） 美國串流媒體巨擘Netflix今天指出，隨着熱門劇集「星期三」和「哈利王子與梅根」吸引新訂戶上門，Netflix到去年年底在全球擁有超過2.3億訂戶，超出分析師預期。

廣告 繼續瀏覽後續

Netflix在宣布公司去年第4季收益豐厚的信函中表示：「2022年是艱難的一年，開頭跌跌撞撞，但結束時撥雲見日。」

這家串流媒體巨擘表示，公司在3個月之內吸引770萬名新會員，使得Netflix全球會員人數來到2.3億人。

Netflix讚揚一系列成功的新內容，包括恐怖主題喜劇「星期三」（Wednesday），說這部經典作品「阿達一族」（Addams Family）的外傳是Netflix歷來第3受歡迎的影集。

Netflix指出，英國哈利王子大爆王室內幕的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）及丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）也大有斬獲。

科技與媒體分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）表示：「這與去年上半年形成強烈對比。創造下個最轟動的劇集能帶動訂閱人數。」

© 2023 AFP