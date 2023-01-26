特斯拉第4季獲利 再破紀錄

（法新社紐約25日電） 儘管市場競爭加劇和總體經濟不利因素引發疑慮，電動車大廠特斯拉（Tesla）今天仍再度公布創紀錄的季度獲利，同時確認長期成長前景。

廣告 繼續瀏覽後續

富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的特斯拉第4季獲利為37億美元，較前一年同期增加59%；營收增加37%至243億美元，主因與前一年同期相比，交車量增加31%。

特斯拉本月稍早宣布在美國和歐洲下調汽車售價，讓投資人大吃一驚。特斯拉承認面臨利率上升和「不確定的總體經濟環境」等挑戰。

特斯拉在財報中表示，公司因應方式包括加速降低成本和推動提高生產率。

特斯拉說：「在任何情況下，我們都為短期的不確定性做好了準備。」特斯拉還說，「持續控製成本和成本創新」，能夠讓公司在2023年過得比競爭對手好。

特斯拉表示，2023年交車量將達到180萬輛，較2022年約140萬輛產量多約31%，比2022年交車量130萬輛高出37%。

然而，特斯拉表示，2023年交車量達180萬輛的預測「超前長期」目標，引發外界對該數字的質疑。

特斯拉股價較去年同期下跌約50%，反映出投資人對其他汽車製造商推出電動車、經濟放緩拖累以及馬斯克對社群媒體推特（Twitter）等其他事業的追求阻礙公司發展的擔憂。

© 2023 AFP