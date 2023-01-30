呼吸器召回導致虧損 飛利浦全球再砍6000人

（法新社海牙30日電） 總部位於荷蘭的跨國電子公司飛利浦（Philips）今天表示，該公司全球將再裁汰6000人。飛利浦的睡眠呼吸器因瑕疵召回，導致公司虧損擴大。

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飛利浦執行長賈可布斯（Roy Jakobs）今天表示，公司須在2025年以前擴大裁員。此舉距飛利浦上次宣布裁員4000人，僅3個月。

賈可布斯在聲明稿中說：「對飛利浦和我們的投資人而言，2022年是艱困的一年，我們正採取堅定的行動，提高我們的執行力和改善績效。」

飛利浦公布該公司2022年第4季凈損1億500萬歐元（約1億1400萬美元），2022年度凈損則達16億歐元，大多是因為呼吸器召回導致的損失。

飛利浦2021年召回該公司治療睡眠呼吸中止症患者的呼吸器產品。患者若吸入或吞下呼吸器消音泡綿碎屑，「恐有中毒和致癌風險」。

去年10月上任的賈可布斯指出，飛利浦必須「改善績效，簡化工作方式，提高我們的靈活度和生產力。這包括一項艱難卻必要的工作，即在2025年前進一步削減全球員工約6000人」。

根據飛利浦最新裁員計畫，今年將裁汰總計3000人。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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