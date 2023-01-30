聯準會開會前買氣疲乏 亞股跌多漲少

（法新社香港30日電） 亞洲股市經歷上周強勁漲勢後，投資人難以維繫買氣，今天收盤跌多漲少。中國股市經過長達一周農曆新年假期休市後，今天重新開市，上海股市收高。

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儘管美國股市上周收盤走揚，仍不足以激勵今天亞股市場情緒。美股利多來自美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的指標顯示，美國通貨膨脹在2022年12月降至1年多來低點。

這使得市場交易商加碼預期，聯準會本周會議決定的升息幅度，將由2022年12月的升幅0.5個百分點（2碼），下降至25個基點（1碼）。

近期連串數據顯示，聯準會官員去年啟動的貨幣政策緊縮循環開始生效，因為美國物價漲幅已開始從數年高點趨緩。

然而，股票交易場上仍縈繞不安氣氛，投資人擔憂各國經濟可能滑落衰退。此外，企業財報季至今發布的結果有好有壞，也令投資人對企業獲利產生疑慮。

這些憂慮衝淡了亞洲股市樂觀情緒；樂觀來自北京取消麻煩的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策後，投資人期待中國今年經濟將大力復蘇。

在一周春節休假期間，中國出現旅行與消費支出強勁的跡象，使得這份樂觀情緒增強。且期間染疫確診病例並未大爆發，暗示中國疫情目前可能已獲控制。

上海股市今天收盤小漲0.1%，東京股市日經指數收高0.2%，台北股市更在晶片製造類股大漲拉擡下收漲逾3%。

不過，今年來多數時間漲勢穩健的香港股市，今天收盤重挫2.7%；雪梨、首爾、新加坡、雅加達和馬尼拉股市也全數收黑。曼谷與威靈頓股市終場則幾乎持平。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）

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