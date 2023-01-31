投資人血洗印度阿達尼集團 ��值蒸發逾2兆元

（法新社孟買31日電） 印度最大企業集團阿達尼集團遭控「肆無忌憚地」進行股價操縱和會計詐欺，今天繼續遭到投資人血洗，��值已蒸發約700億美元（約新台幣2兆1022億元）。

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阿達尼集團（Adani Group）進行預計籌資25億美元的釋股之際遭到狙殺。根據這家公司公布的資料，定今天稍晚結束的釋股，截至中午為止的認購率僅21%。

根據富比世（Forbes）富豪榜，自從集團股價暴跌以來，上周仍是全球第3大富豪的阿達尼集團60歲創辦人阿達尼（Gautam Adani）排名已掉到第8，個人身家縮水超過360億美元（約新台幣1兆832萬元）。

阿達尼道達爾天然氣公司（Adani Total Gas）股價今天創最大跌幅，在孟買股��早盤暴跌10%後再度停止交易。法國道達爾能源集團（TotalEnergies）持有37.4%股權的這家天然氣分銷公司��值於過去一周已失血45%。

阿達尼電力公司（Adani Power）和食用油生產商阿達尼豐益公司（Adani Wilmar）也因股價分別下跌5%而啟動熔斷機制；阿達尼綠能公司（Adani Green Energy）股價則下跌2.58%。

儘管如此，總部設在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際控股公司（International Holding Company）昨天宣布，將出資4億美元認購阿達尼集團麾下旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）16%的增資股票，給阿達尼集團注入一劑強心針。集團這波釋股21%的認購率大部分來自於此。

美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上周發布調查報告，指控阿達尼集團「過去數十年裡肆無忌憚地進行股價操縱和會計詐欺」，導致其股價暴跌。

阿達尼集團回應強調自己成為「惡意損害」聲譽攻擊的對象，29日更發布長達413頁聲明予以駁斥。

阿達尼集團稱興登堡研究為「曼哈頓的馬多夫」（Madoffs of Manhattan），強調上述調查的指控內容「只是個謊言罷了」。華爾街金融家馬多夫（Bernard Madoff）犯下美國史上最大的龐氏騙局（Ponzi scheme）。

興登堡研究針對阿達尼的聲明回應指出，「阿達尼集團披着印度國旗，有計畫地對這個國家強取豪奪，持續在拖垮印度的未來」，並且表示阿達尼413頁聲明中針對調查報告作出回應的部分只有30頁。

© 2023 AFP