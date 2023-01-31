挪威主權基金2022年破紀錄虧損4.9兆

（法新社奧斯陸31日電） 全球最大的挪威主權財富基金今天公布，2022年全年虧損達1兆6370億挪威克朗（約新台幣4.9兆元），歸咎於市場波動，使其投資報酬率為負14.1%。

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挪威主權基金管理單位、挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）的執行長坦根（Nicolai Tangen）在聲明中表示：「市場受到歐洲戰事、通貨膨脹高漲及利率攀升的衝擊。」

坦根還指出，股票及債券市場同時受到負面衝擊，「這十分不尋常」。「除了能源股之外，所有類股的報酬率都為負。」

挪威主權基金的資金來自挪威石油與天然氣產業繳的稅金。截至2022年底，基金規模仍高達12兆4300億挪威克朗（約新台幣37兆元）。這比2021年底的規模12兆3400億挪威克朗增加。一方面多虧新添1兆900億克朗稅金挹注，另方面彙率波動帶來6420億克朗增值。

根據官方資料，挪威主權基金的資產配置當中，股票佔69.8%，固定收益佔27.5%，不動產佔2.7%，再生能源基礎建設佔0.1%。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）

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