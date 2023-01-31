Fed會議將至投資人不安 亞股一面倒

（法新社香港31日電） 受到美國股市昨天爆出大量賣壓影響，加上美國聯邦準備理事會（Fed）本周稍晚將做出重要政策決定，亞洲股市今天收盤下跌。儘管數據顯示中國經濟活動反彈，仍未能提振信心。

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通貨膨脹與升息疑慮減弱，促使股市在本月大多時間走揚。但交易商本周開始縮手，因為市場仍瀰漫經濟衰退論調。

聯準會明天預料將宣布再度調升借貸成本，外界預期升息幅度會是25個基點（1碼）。這將代表美國央行進一步放緩貨幣政策緊縮步伐。

外界將仔細研究聯準會在政策會議後發表的聲明，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的會後評論，從中推敲美國央行官員對於未來利率走向的思維。

美股三大指數昨天悉數下挫，其中那斯達克指數更跌逾2%；投資人低迷情緒蔓延到今天亞洲股市。

儘管中國公布，工廠活動經歷4個月萎縮後，本月恢復擴張，歸功於北京結束過去幾年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零限制，全國經濟再度開放；但投資人對於這項利多並無反應。

香港股市今天收盤下挫1%，東京與上海股市雙雙收跌0.4%，雪梨、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷與雅加達股市也全數收黑。

首爾股市受到三星（Samsung）股價重挫拖累收低。三星公布，2022年第4季營業利益大跌近70%，創下8年多來最大降幅，歸咎於電子產品與晶片銷售銳減。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

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