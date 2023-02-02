受惠升息和撙節成本 德意志銀行創15年來最高獲利

（法新社法蘭克福2日電） 德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）今天表示，該行2022年獲利創2007年以來最高年紀錄，主要受惠於歐洲央行升息，以及該行的撙節成本措施。

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德意志銀行2022年凈利達50.3億歐元（約新台幣1634億元），和2021年凈利19億歐元相比，大幅成長。

德意志銀行指出，這次強勁的財報表現，還包括一次性的租稅優惠14億歐元。

德意志銀行執行長索英（Christian Sewing）在聲明稿中說：「過去三年半來，我們德意志銀行已經成功改頭換面。」

德意志銀行2019年展開戰略性重整計畫，包括裁汰數千人、轉為聚焦歐洲。

歷經多年的虧損後，德意志銀行終於在2020年轉虧為盈。

德意志銀行2022年營收攀升至272億歐元，和2021年相比成長7%。

德意志銀行營收好轉部分是因為歐洲中央銀行（European Central Bank）為了對抗通膨而提高利率。歐洲多年來的超低利率水準，導致歐元區的銀行獲利遭壓縮。

此外，德意志銀行的獲利也受惠於旗下主要投資銀行和法人金融部門的營收成長。

德意志銀行將在3月2日更新該行的戰略和未來展望。

© 2023 AFP