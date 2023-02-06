雷諾日產董事會批准新協議 重塑兩車廠結盟關係

（法新社倫敦6日電） 法國汽車製造商雷諾（Renault）與日本合作夥伴日產（Nissan）今天宣布，雙方董事會已批准經過數月談判，大幅調整雙方不穩定結盟關係所達成的協議。

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兩車廠透過聯合聲明表示，他們已「重新平衡」雙方關係，雷諾將其在日產的持股比例從原本的43.4%降至15%，與日產在雷諾的持股比例相同。

根據新協議，日產還將持有雷諾新成立電動車企業「安培」（Ampere）最多15%股份；雙方還宣布在拉丁美洲、印度和歐洲的合作計畫。

兩公司表示，透過這項協議，他們「開啟了合作夥伴關係的新篇章」。

雷諾董事會昨天批准這項協議後，日產董事會也在今天批准。

經歷多年緊張關係後，兩公司正試圖重新調整已有二十多年歷史的企業聯盟。

1999年，雷諾為拯救日產免於破產，展開跨國結盟關係。2016年日本車廠三菱汽車（Mitsubishi Motors）加入結盟，當時日產取得陷入困境的對手三菱34%股份。

然而，2018年日產執行長戈恩（Carlos Ghosn）被捕，造成日產與雷諾的結盟關係陷入不穩。戈恩指稱，他所遭受的控訴是為阻止他讓兩企業結盟更緊密。

雷諾2022年11月宣布將業務分拆為二，分別是電動車新創事業「安培」，以及與中國吉利汽車公司合組的汽柴油車與混合動力汽車公司。

然而，日產擔憂未來部分技術恐轉移給這家中國車廠，加上對彼此間電動車智慧產權分享的細節存有疑慮，導致談判難度上升。

分析師認為，日產與雷諾達成重新平衡雙方關係的協議，是重建彼此信任的一種方式。（譯者：施施/核稿：陳政一）

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