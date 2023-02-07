聯準會升息疑慮賣壓出盡 亞股守住漲勢

（法新社香港7日電） 亞洲股市今天勉強守住漲勢，投資人在經歷一波拋售潮後稍獲補血。先前賣壓來自美國上周公布的就業報告優於預期，引發股市交易商擔憂美國利率上升步伐將比擔心出現的速度更快。

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儘管有跡象顯示，物價上漲速度正在減緩；美國聯邦準備理事會（Fed）上周也證實，對抗通貨膨脹的戰鬥有所進展。但3日出爐的美國就業數據，卻令許多市場人士視為沉重打擊。

數據顯示，美國1月新增50多萬名就業人口。這引發外界揣測，聯準會今年可能必須宣布更多升息行動，且2024年之前降息的任何可能性也因此完全煙消雲散。

市場焦點如今放在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預定今天稍晚將發表的演說。美國央行上周做出政策決定後，鮑爾發表偏鴿派的評論。觀察家將在今天的演說當中推敲他的立場是否有任何變化。

亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波士蒂克（Raphael Bostic）昨天警告說，若美國經濟持續展現力道，「很可能將意味我們得採取稍微多一些行動」。

美國股市三大指數昨天再度全數收黑。亞洲股市今天雖然有亮麗開場，但投資人難以讓漲勢維持強勁。

香港股市今天收盤上漲0.4%，上海股市收高0.3%；首爾、台北和雅加達股市也都收紅，但漲幅較早前收斂。東京股市收在平盤，新加坡、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市則收跌。

雪梨股市也收黑，因為澳洲央行將利率調升至10年高點，並警告由於通膨仍難獲控制，可能還會進一步升息。

孟買股市也呈現跌勢，但印度企業界鉅子阿達尼（Gautam Adani）的商業帝國股價強勁反彈。原因是阿達尼集團（Adani Group）被控作假帳、造成市值蒸發1000多億美元後，有新聞報導說，集團已採取行動來償還11億美元貸款。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）

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