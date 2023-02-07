英國石油退出俄羅斯拖累 2022年度凈損25億美元

（法新社倫敦7日電） 莫斯科去年2月入侵烏克蘭後，英國石油公司（BP）宣布退出俄羅斯，儘管國際油價飆漲，英國石油今天表示，該公司去年呈現凈虧損。

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英國石油2022年稅後凈損25億美元，相較之下，2021年凈利為76億美元。

扣除導致虧損的特殊因素，英國石油在國際石油和天然氣價格飆漲帶動下，2022年獲利飆漲逾倍至277億美元。和其他對手2022年的龐大獲利表現相當。 能源生產大國俄羅斯入侵烏克蘭造成嚴重供應短缺，引發去年石油和天然氣價格飆漲。 英國石油表示，該公司第4季股利將提高10%，並宣布總金額27.5億美元的庫藏股計畫。

面對政府要求成為綠能企業的壓力下，能源公司也利用龐大的獲利，投資於再生能源。

英國石油在公布財報的同時，宣布其綠能戰略，但隨即遭環保團體批評漂綠，指責該公司企圖掩蓋持續生產化石燃料造成的環境破壞。 英國綠色和平組織（Greenpeace UK）氣候議題負責人布拉哥耶維奇（Kate Blagojevic）說：「現在是停止鑽探，開始要求污染者為他們在世界各地造成的氣候損害付出代價的時刻。」

© 2023 AFP