印度央行放緩升息步伐 但稱通膨仍居高不下

（法新社孟買8日電） 印度中央銀行印度儲備銀行今天放緩升息步伐，但提醒印度國內的核心通膨仍盤踞高點。

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全球央行去年大幅調高借貸成本，以對抗俄烏戰爭引發的物價飆漲。不過，隨着通膨開始降溫，許多央行逐漸放慢升息步伐。

印度儲備銀行（The Reserve Bank of India, RBI）今天決議調高基準附買回利率25個基點至6.5%，符合市場預期，這是印度儲備銀行去年5月以來第6度升息，同時也是升幅最小的一次。印度儲備銀行去年5月的利率水準處於4.0%。

多數分析師也預期印度儲備銀行將調整政策立場，由中立轉向寬鬆，意味着這將是印度央行這波升息循環的最後一次升息。然而，印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）對於進一步緊縮貨幣政策，抱持開放的態度。

達斯在網路直播中說：「2022年11月和12月間印度消費者物價通膨降到耐受上限以下。不過，核心通膨仍根深柢固。」

「展望未來，通膨固然預期將在2023-2024年趨於溫和，但仍可能持續高於4.0%的目標。」

達斯指出，地緣政治緊張、全球金融市場震蕩、非石油類商品價格攀升，加上原油價格波動等因素帶來的持續不確定性，讓經濟前景蒙上陰影。

美國聯邦準備理事會（Fed）近月來已縮減升息幅度；歐洲央行則維持強硬升息立場。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，數據若顯示就業市場強勁，聯準會將必須進一步緊縮貨幣政策。他還表示，通膨要降溫還有一段長路要走。

© 2023 AFP