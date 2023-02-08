後疫情時代視訊會議需求降 Zoom宣布裁員15%

（法新社舊金山7日電） 視訊會議軟體平台Zoom的公司今天宣布，因疫情趨緩導致需求降低，將裁員約1300人，相當於員工總數的15%，相關成本上看6800萬美元（新台幣20億4000萬元）。

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Zoom Video Communications執行長袁征在部落格表示，今年將自己薪資縮減98%並放棄執行長獎金。

他還說，他的領導團隊成員薪資今年也將減薪20%，並不發獎金。

袁征在部落格中指出，「世界轉至後疫情生活模式」，雖然人們和企業仍依賴Zoom軟體服務，但設於矽谷的Zoom正見到客戶縮減開支。

袁征表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，人們使用這個平台於遠距工作、法院庭審、社交活動等，Zoom也因需求增加而將員工人數擴大至3倍。

由於全球經濟情勢嚴峻，企業行之多年的高支出已轉為撙節，Zoom也加入愈來愈多美國科技公司裁員行列。

美國電腦大廠戴爾（Dell）昨天即指出，將裁減全球人力資源約5%，相當於約6650人。

此前，為了對經濟下滑預作準備的科技巨擘，包括微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）母公司Meta、谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）和推特（Twitter）等都已採取類似措施。

根據職場狀況追蹤網站layoffs.fyi統計，今年1月開始以來，全球科技公司超過9萬5000名員工失業。

© 2023 AFP