美零售數據佳激勵市場信心 亞股大多收高

（法新社香港16日電） 美國最新零售銷售數據遠優於預期，顯示美國消費者信心未受通貨膨脹高漲及利率可能繼續調升的打擊。紐約股市昨天受到相關因素激勵走揚，亞洲股市今天跟隨漲勢大多收高。

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股市交易商數個月來緊盯美國經濟數據。一般普遍認為，數據強勁雖對經濟來說是好消息，卻不利股市，因為這會讓美國聯邦準備理事會（Fed）面臨更大壓力需繼續緊縮貨幣政策。

正因如此，當美國1月大幅新增50萬就業人口的數據傳出後，世界各地股市爆出賣壓；數名聯準會官員也警告說，利率可能有必要升高到超越預期的水準，並停留在高點更長時間。

此外，本周公布的美國1月通膨數據降溫幅度不如預期，讓上述論點可行性增強，進一步打擊投資人信心。

然而分析師說，昨天公布的美國1月零售銷售額大增、創下2021年3月以來最大漲幅，可能使一些投資人改變想法，不再追隨「好消息就是壞消息」的口號，而是認為美國經濟可能躲得過「硬着陸」，也就是經濟衰退。

華爾街股市三大指數昨天針對零售銷售數據先是應聲下挫，之後再反彈收高。本周以來走勢顛簸的亞洲股市今天接棒攀漲。

東京股市收盤上揚0.7%，香港股市收高0.8%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓和曼谷股市也全數收紅。但上海股市收挫1.0%，馬尼拉和雅加達股市同樣收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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