（法新社香港22日電） 美國最新數據顯示經濟依然過熱，助長市場憂心美國升息幅度將比預期高、升息期間將更久的預期心理，昨天拖累華爾街股市重挫，亞股今天延續美股跌勢。

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投資人現在靜待美國聯邦準備理事會（Fed）公布最新決策會議紀錄，希望從中一窺Fed官員對升息幅度和升息時間的看法。

美國最新採購經理人指數超乎預期，顯示儘管聯準會升息近1年，以及通膨飆升，美國經濟仍過熱。美股三大指數昨天聞訊挫跌至少2%。

在採購經理人指數公布前，美國的最新就業數據顯示，1月新增就業人數大幅攀升，造成聯準會持續緊縮貨幣政策的壓力。不少人憂心貨幣政策持續緊縮恐引發衰退。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示：「緊俏的勞動市場和強韌的消費者需求恐造成聯準會持續升息行動至今年夏天…在市場和央行對預期的升息走勢看法有志一同以前，投資人應該會看到震蕩波動。」

亞股主要指數今天全面收黑，日股基準日經225指數收跌1.3%，來到27104.32點。港股恆生指數收挫0.5%，來到20423.84點。上海綜合股價指數收跌0.5%，來到3291.15點。

首爾、雅加達和馬尼拉等股市今天跌幅逾1%。雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷和台北股市也收低。

© 2023 AFP