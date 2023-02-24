亞股漲跌互見 日銀料維持寬鬆促日股勁揚

（法新社香港24日電） 投資人依然揮別不去盤踞多時的升息疑慮，使得亞洲股市今天收盤走勢分歧。日本股市則表現突出，動力來自即將上台的日本央行新總裁主張維持超寬鬆貨幣政策。

廣告 繼續瀏覽後續

分析師指出，投資人今年初還看好美國聯邦準備理事會（Fed）將在年底前降息，如今似乎普遍意識到聯準會將進一步調升借貸成本，並讓利率停留在高點。全球股市行情也因此由1月勁揚轉為2月挫跌。

投資人現在聚焦於美國即將公布的最新個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會偏好的通貨膨脹指標。先前公布的美國就業報告已優於預期，數據也顯示，美國消費者物價與躉售物價的漲幅仍然強勁。

美國昨天公布數據顯示，上周申請失業給付人數低於預期，使得美國勞動市場依舊強健的看法更加有力。但這也讓聯準會降低通膨又不傷害經濟的任務，難度又更高。

亞洲股市連續第2天走勢顛簸。香港股市收盤下挫1.7%，上海股市收跌0.6%，首爾、台北和曼谷股市也都收黑。但雪梨、威靈頓、新加坡和雅加達股市收高。

東京股市收盤勁揚1.3%，買氣來自日本首相岸田文雄提名的日本銀行（Bank of Japan）新總裁人選植田和男，他向國會提出的聲明指出，日銀長期以來的貨幣寬鬆政策「適當」且「有必要保持貨幣寬鬆來支持經濟」。

© 2023 AFP