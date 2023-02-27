（法新社香港27日電） 美國最新出爐的通膨數據超乎市場預期，升高投資人認為美國聯邦準備理事會（Fed）恐持續加速升息一段時間的預期心理，導致華爾街股市下挫，亞洲股市今天追隨美股走低。

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繼強勁的就業數據之後，美國最新個人消費支出物價指數顯示，物價滑降速度比市場期待的速度慢。

市場原本期待聯準會能很快暫停緊縮貨幣政策、甚至在年底前降息，本月出爐的經濟數據令此一樂觀看法煙消雲散。

投資人將密切關注聯準會官員本周的談話。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「我們知道有6名握有投票權的（決策委員會）委員本周有既定公開活動，決策官員有充分機會表達他們對最新數據的看法，以及更重要的是，他們對決策前景帶來影響的看法。」

部分委員已暗示，他們對於下次開會升息50個基點抱持開放態度，而在24日公布了個人消費支出物價指數後，某些決策官員表示，他們看到進一步緊縮的空間。

華爾街三大指數24日都收挫，亞股今天接棒走跌。

亞洲主要股市，日股日經225指數收跌0.1%，來到27423.96點。港股恆生指數收挫0.3%，來到19943.51點。上海綜合股價指數收低0.3%，來到3258.03點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓、新加坡、首爾、雅加達和曼谷等股市都收跌。

© 2023 AFP