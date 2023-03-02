歐元區2月通膨率8.5% 高於預期

（法新社布魯塞爾2日電） 歐盟統計局（Eurostat）指出，因為食品價格飆漲，歐元區2月通膨年增率仍高達8.5%，大幅下降的希望破滅。

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歐元區通膨年增率從1月8.6%降至2月的8.5%，但財經數據供應商慧甚（FactSet）彙整的分析師預估數據為8.2%，彭博（Bloomberg）估值則為8.3%。 歐盟統計局表示，不包括波動較大的食品和能源價格的歐元區核心通膨率為5.6%，高於1月的5.3%，也創下新紀錄。 分析師說道，這些數據可能會導致歐洲中央銀行（European Central Bank）在2023年頭幾個月過後繼續升息。歐洲央行正在努力控制通膨問題， 凱投宏觀公司（Capital Economics）歐元區經濟學家艾倫－雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）表示：「一段時間以來，我們一直預測兩周後的會議將升息50個基點，5月還會再升息一次，但現在看來，之後的會議進一步升息可能性愈來愈高。」 根據歐盟統計局資料，2月食品和飲料價格上漲15%，創下歷史新高，1月則上漲14.1%，能源價格漲幅則從1月的18.9%，降至2月的13.7%。

這是兩年來食品價格漲幅首次超過能源價格漲幅，但專家認為，他們預期今年的食品通膨率將放緩。

© 2023 AFP