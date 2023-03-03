聯準會官員放鴿 亞股多數隨美股收高

（法新社香港1日電） 亞股今天與美股連動上揚。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克表示，他支持在聯準會下次會議小幅升息，並暗示夏季可能暫停升息以觀察緊縮政策對通膨的影響，因此推升美股反彈。

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儘管不斷傳出聯準會可能在3月會議升息50基點（2碼）之說，但波士蒂克（Raphael Bostic）提出應升息25基點（1碼）的意見，讓交易商重拾迫切需要的希望。

他並質疑，現行4.5%－4.75%的利率是否應調升到遠超出5.25%之上？這使銀行得以在夏季暫停緊縮行動。

美股3大指數因此收漲，道瓊工業指數漲幅逾1%。亞洲多地股市與之連動，東京日經指數勁揚428.60點或1.56%，以27,927.47點作收。

香港恆生指數大漲138.08點或0.68%，收在20,567.54；上海綜合指數溫和漲升17.74點或0.54%，收3,328.39點。首爾、台北、雪梨和馬尼拉也都收高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，儘管市場走勢仍不確定，「但與去年不同，當時的市場波動多半是由政策衝擊決定。今年股價漲跌受到全球成長改善的影響，與受全球政策緊縮的影響一樣大」。

© 2023 AFP