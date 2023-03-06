亞股大多收高 市場關注Fed主席本周國會聽證演說

（法新社香港6日電） 市場傳聞美國聯邦準備理事會（Fed）可能放寬貨幣緊縮政策，亞洲股市今天大多收高。香港和上海股市則在中國宣布今年經濟成長目標為數十年來低點的影響下，收盤小幅漲跌。

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Fed主席鮑爾（Jerome Powell）美東時間7日將出席聯邦參、眾議院委員會發表聽證演說。投資人密切關注鮑爾演說，以從中一窺利率動向。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「重點是主席是否會利用這個機會透露3月傾向維持升息25個基點，或者不排除本月重新回到加速升息的腳步。」

「倘若鮑爾不排除大幅升息的可能性，市場可能會大幅押注3月聯準會決策會議將升息50個基點，以回應上月升溫的經濟數據。」

此外，投資人也靜待美國10日將公布的就業數據，以及日本中央銀行日本銀行9日起為期兩天的決策會議。這將是日銀總裁黑田東彥卸任前最後一次參加決策會議。

即將卸任的中國國務院總理李克強昨天在全國人大會議上宣布今年經濟成長目標約5%，略低於分析師預估。

中國去年經濟成長僅3%，遠低於官方的經濟成長目標約5.5%。主要受到嚴格的防疫封控措施，以及房地產危機拖累。

李克強在1小時的演說中表示：「中國經濟步向穩定復蘇，展現進一步成長的龐大潛力和動能。」

盛寶金融（Saxo Capital Markets）策略師查納納（Charu Chanana）告訴彭博電視台（Bloomberg Television）：「中國周末宣布低於預期的成長目標，恐讓油價持續震蕩，同時，市場焦點將放在聯準會主席鮑爾本周是否會發表關於利率的強硬言論。」

亞洲主要股市，日股基準日經225指數收漲1.1%，來到28237.78點。港股恆生指數收盤小漲0.2%，來到20603.19點。上海綜合股價指數小跌0.2%，來到3322.03點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓、首爾、台北和新加坡股市都收漲。吉隆坡和雅加達股市則微幅收低。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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