TikTok推新資安計畫 致力消除歐洲各國疑慮

（法新社布魯塞爾8日電） 西方政府考慮進一步禁用中國短影音應用程式TikTok之際，TikTok今天採取新行動，努力排除歐洲領導人對資安的疑慮。

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捷克網路監管當局先前發布警告說，中國企業所屬的TikTok應用程式（App）具有安全威脅。

針對中國「字節跳動」（ByteDance）旗下的TikTok，包括歐盟和美國等西方強國都採取嚴厲作法以對，擔憂北京能夠取得全世界敏感用戶的資料。

法新社報導，TikTok主管表示，公司正在與歐洲一家第3方安全公司合作，監督和檢查TikTok處理歐洲用戶數據的方式，這些資料將從2023年起儲存在都柏林的兩個中心，以及挪威的一個中心。

歐洲用戶的資料目前儲存在美國和新加坡。

TikTok堅稱，這項計畫還將減少所屬員工對用戶資料的使用權限。

TikTok負責歐洲公共政策的副總裁柏特蘭（Theo Bertram）在網上簡報時表示，公司不便透露合作夥伴的名字，但這3個中心每年將耗資12億歐元（約新台幣373億元），此一計畫已在6個月前就開始了。

在美國，TikTok也已和矽谷大公司甲骨文（Oracle）達成類似的協議，將美國用戶的資料保存在美國。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP